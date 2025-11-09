В российский календарь вакцинации захотели включить еще одну прививку
Прививка от менингококка может появиться в календаре вакцинации в 2027 году
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В национальный календарь профилактических прививок в России намерены включить отечественную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию. Необходимость в добавлении прививки в нацкалендарь обусловлено опасностью заболевания, способного стремительно распространяться среди населения, особенно в замкнутых коллективах, вызывая серьезные последствия вплоть до летального исхода», — сообщил Леонов РИА Новости.
По его словам, клинические исследования препарата прошли успешно, в дальнейшем планируется увеличение производственных мощностей. Вероятнее всего, вакцина будет включена в нацкалендарь в 2027 году.
Инициатива включения вакцины против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок вписывается в общий курс правительства на усиление санитарно-эпидемиологической защиты населения, в рамках которого реализуется проект «Санитарный щит». Проект направлен на предотвращение проникновения опасных инфекций в страну и поддержку разработки отечественных вакцин, в том числе от ветрянки, производство которой планируется наладить к 2026–2027 годам.
