В российский календарь вакцинации захотели включить еще одну прививку

Прививка от менингококка может появиться в календаре вакцинации в 2027 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В национальный календарь профилактических прививок в России намерены включить отечественную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию. Необходимость в добавлении прививки в нацкалендарь обусловлено опасностью заболевания, способного стремительно распространяться среди населения, особенно в замкнутых коллективах, вызывая серьезные последствия вплоть до летального исхода», — сообщил Леонов РИА Новости.

По его словам, клинические исследования препарата прошли успешно, в дальнейшем планируется увеличение производственных мощностей. Вероятнее всего, вакцина будет включена в нацкалендарь в 2027 году.

Продолжение после рекламы