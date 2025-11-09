Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Здоровье

В российский календарь вакцинации захотели включить еще одну прививку

Депутат Леонов: вакцинацию от менингококка нужно ввести в календарь прививок
10 ноября 2025 в 04:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прививка от менингококка может появиться в календаре вакцинации в 2027 году

Прививка от менингококка может появиться в календаре вакцинации в 2027 году

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В национальный календарь профилактических прививок в России намерены включить отечественную вакцину против менингококковой инфекции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Сейчас разрабатывается отечественная вакцина против менингококковой инфекции, которую считаю необходимым добавить в национальный календарь профилактических прививок, чтобы граждане имели возможность пройти бесплатную вакцинацию. Необходимость в добавлении прививки в нацкалендарь обусловлено опасностью заболевания, способного стремительно распространяться среди населения, особенно в замкнутых коллективах, вызывая серьезные последствия вплоть до летального исхода», — сообщил Леонов РИА Новости.

По его словам, клинические исследования препарата прошли успешно, в дальнейшем планируется увеличение производственных мощностей. Вероятнее всего, вакцина будет включена в нацкалендарь в 2027 году.

Продолжение после рекламы

Инициатива включения вакцины против менингококковой инфекции в национальный календарь прививок вписывается в общий курс правительства на усиление санитарно-эпидемиологической защиты населения, в рамках которого реализуется проект «Санитарный щит». Проект направлен на предотвращение проникновения опасных инфекций в страну и поддержку разработки отечественных вакцин, в том числе от ветрянки, производство которой планируется наладить к 2026–2027 годам.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал