Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за некачественную ЖКУ

Россияне имеют право требовать возврата части средств, уплаченных за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если услуги оказываются ненадлежащего качества. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«У нас есть 354-е постановление правительства — правила предоставления коммунальных услуг. Там очень подробно написано, какие коммунальные услуги признаются некачественными. Речь идет об электроснабжении, водоснабжении, теплоснабжении и вывозе мусора. В случае предоставления некачественной услуги на основании тех критериев, которые в этом постановлении указаны, можно произвести перерасчет», — сказала Разворотнева в интервью изданию «Лента.ру».

Депутат сообщила, что в правилах определены конкретные характеристики для каждой услуги. Она также отметила, что при перерасчете за каждый день предоставления услуги ненадлежащего качества сумма компенсации составляет лишь 0,15% от стоимости услуги. Чтобы инициировать процедуру перерасчета, нужно оформить документальное подтверждение факта нарушения.

