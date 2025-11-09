Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Baza: паром Seabridge с россиянам на борту не принимают в Турции

10 ноября 2025 в 04:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Паром с россиянами застрял у берегов Турции

Паром с россиянами застрял у берегов Турции

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Паром Seabridge с россиянам на борту не принимают в турецком Трабзоне. Люди не могут сойти на берег из-за закрытой таможни. Об этом сообщает один из пассажиров. 

«Россиянам придется переночевать на пароме еще как минимум одну ночь», — говорится в сообщении telegram-канала Baza, который ссылается на пассажира. По его данным, с судна выпустили пока только граждан Турции.

Паром Seabridge, который 5 ноября совершил  первый за 14 лет рейс из Трабзона в Сочи, не смог пришвартоваться в российском порту из-за сложных погодных условий и вернулся в Турцию. Ранее, после тестового рейса в октябре 2025 года, губернатор Краснодарского края высказывал сомнения в целесообразности запуска паромного сообщения между Сочи и Трабзоном.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал