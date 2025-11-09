Baza: паром Seabridge с россиянам на борту не принимают в Турции

Паром с россиянами застрял у берегов Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Паром Seabridge с россиянам на борту не принимают в турецком Трабзоне. Люди не могут сойти на берег из-за закрытой таможни. Об этом сообщает один из пассажиров.

«Россиянам придется переночевать на пароме еще как минимум одну ночь», — говорится в сообщении telegram-канала Baza, который ссылается на пассажира. По его данным, с судна выпустили пока только граждан Турции.