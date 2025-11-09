Baza: паром Seabridge с россиянам на борту не принимают в Турции
Паром с россиянами застрял у берегов Турции
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Паром Seabridge с россиянам на борту не принимают в турецком Трабзоне. Люди не могут сойти на берег из-за закрытой таможни. Об этом сообщает один из пассажиров.
«Россиянам придется переночевать на пароме еще как минимум одну ночь», — говорится в сообщении telegram-канала Baza, который ссылается на пассажира. По его данным, с судна выпустили пока только граждан Турции.
Паром Seabridge, который 5 ноября совершил первый за 14 лет рейс из Трабзона в Сочи, не смог пришвартоваться в российском порту из-за сложных погодных условий и вернулся в Турцию. Ранее, после тестового рейса в октябре 2025 года, губернатор Краснодарского края высказывал сомнения в целесообразности запуска паромного сообщения между Сочи и Трабзоном.
