Дихе служил на стороны Украины с начала специальной военной операции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вооруженные силы России ликвидировали французского наемника Бенжамена Дихе с позывным Benson, который воевал на стороне ВСУ. Об этом военный корреспондент Борис Рожин сообщил.

«В Запорожской области подразделениями ВС РФ уничтожен наемник из Франции Бенджамен Дихе (позывной Benson). Он воевал на стороне Украины с 2022 года в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International», — написал Рожин в своем telegram-канале.

В 2024 году подразделение наемника разгромили в Левадном, после чего он покинул зону боевых действий. Однако в 2025 году Дихе вернулся и был ликвидирован российскими солдатами при выполнении первого задания.

