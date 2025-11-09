Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Росавиация закрыла аэропорт Тамбова

10 ноября 2025 в 04:44
В аэропорту Тамбова введен план «Ковер»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В авиагавани Тамбова введен временный режим работы с ограничением авиаперевозок. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко. 

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

