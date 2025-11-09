Росавиация закрыла аэропорт Тамбова
10 ноября 2025 в 04:44
В аэропорту Тамбова введен план «Ковер»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В авиагавани Тамбова введен временный режим работы с ограничением авиаперевозок. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
