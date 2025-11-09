Логотип РИА URA.RU
В Кургане выставили на продажу элитный двухуровневый офис за 35 млн

10 ноября 2025 в 04:23
В курганской новостройке, жильцы которой судятся с застройщиком, продают элитный офис

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу двухуровневый элитный офис за 35 млн рублей в новом доме по улице Коли Мяготина. Объявление появилось на популярном сайте.

«Курган, элитный офис, 35 млн за все. Двухурoвневое пoмещeниe в элитнoм жилoм кoмплексе „Резиденция“ улице Коли Мяготина, 181. Высота потолков три метра. Общая площадь 147,5 квадратов», — указано в объявлении на популярном сайте. Владельцы офиса также отмечают, что в нем сделан дизайнерский ремонт. 

Ранее сообщалось, что жильцы этого элитного дома выиграли суды у федерального застройщика и получили миллионные компенсации за некачественное жилье. За нарушения, допущенные при строительстве, и коммунальные проблемы застройщик уже выплатил пострадавшим более 20 миллионов рублей. В связи с чем от недвижимости избавляются владельцы офиса, не уточняется.

