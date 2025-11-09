В Кургане выставили на продажу элитный двухуровневый офис за 35 млн

В курганской новостройке, жильцы которой судятся с застройщиком, продают элитный офис Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу двухуровневый элитный офис за 35 млн рублей в новом доме по улице Коли Мяготина. Объявление появилось на популярном сайте.

«Курган, элитный офис, 35 млн за все. Двухурoвневое пoмещeниe в элитнoм жилoм кoмплексе „Резиденция“ улице Коли Мяготина, 181. Высота потолков три метра. Общая площадь 147,5 квадратов», — указано в объявлении на популярном сайте. Владельцы офиса также отмечают, что в нем сделан дизайнерский ремонт.