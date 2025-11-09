Победители конкурса «Поступок года» получили награды в Кургане

В Кургане наградили полицейских за героические поступки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане состоялось награждение победителей конкурса «Поступок года», в котором приняли участие полицейские, проявившие героизм и профессионализм в экстремальных ситуациях. Победители получили дипломы на праздничном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«На праздничном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел, начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Сергей Воложинов наградил победителей конкурса дипломами. Почетное первое место завоевал поступок участкового уполномоченного полиции отделения полиции „Белозерское“ МО МВД России „Варгашинский“ старшего лейтенанта полиции Уразала Жаматова. В феврале 2025 года, действуя в экстремальных условиях, он обезвредил с применением табельного оружия агрессивную собаку, совершившую нападения на людей, тем самым спас жизнь и здоровье пострадавшего гражданина», — сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Второе место занял коллектив сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Щучанский», которые в сентябре 2025 года обнаружили и эвакуировали в медицинское учреждение пропавшего без вести тяжелобольного мужчину. Третье место досталось инспектору дорожного надзора лейтенанту полиции Эрику Уакпаеву и инспектору ДПС младшему лейтенанту полиции Ивану Важенину, которые в апреле 2025 года эвакуировали из задымленного дома пожилую женщину с ограниченной подвижностью, предотвратив трагические последствия.

