В Кургане впервые провели сложную операцию по удалению камней комбинированным методом

В Кургане впервые удалили камни в почке с помощью инновационной методики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане впервые проведена сложная операция по удалению камней в почке методом ERSIS — комбинированной методикой доступа при множественных и труднодоступных камнях. Операцию выполнили опытные врачи-урологи. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

«В Курганской области впервые проведена сложная операция по удалению камней в почке методом ERSIS — комбинированной методикой доступа при множественных и труднодоступных камнях. При этой методике инструменты вводятся одновременно через мочеиспускательный канал и небольшой разрез в пояснице, что позволяет максимально точно выявить и удалить все камни. Операцию выполнили врачи-урологи Руслан Хайруллин и Юрий Банных, которые раздробили и удалили множественные плотно прилегающие и частично вросшие камни в верхней и нижней частях почки», — сообщила пресс-служба частного медцентра.

Уже на вторые сутки пациент был выписан. Он продолжает лечение амбулаторно. Подобные операции, по данным медицинского центра, стоят до 300 тысяч рублей, в зависимости от результатов осмотра и состояния пациента.

