На трассе в Курганской области полыхал грузовик с прицепом

Шестеро пожарных тушили грузовик, вспыхнувший на трассе в Курганской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На федеральной трассе в Курганской области полыхал грузовик с прицепом. Площадь пожара составила более 30 квадратов. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС.

«В Петуховском округе на 465 километре ФАД Р-254 Иртыш загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Пожар на 33 квадратах потушили шестеро специалистов с использованием двух единиц техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. О состоянии водителя сведений пока нет.

