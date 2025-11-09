На трассе в Курганской области полыхал грузовик с прицепом
Шестеро пожарных тушили грузовик, вспыхнувший на трассе в Курганской области (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На федеральной трассе в Курганской области полыхал грузовик с прицепом. Площадь пожара составила более 30 квадратов. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС.
«В Петуховском округе на 465 километре ФАД Р-254 Иртыш загорелся грузовой автомобиль с прицепом. Пожар на 33 квадратах потушили шестеро специалистов с использованием двух единиц техники», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. О состоянии водителя сведений пока нет.
В Курганской области пожары транспортных средств происходят с некоторой регулярностью. Ранее в регионе были зафиксированы возгорания легкового автомобиля в СНТ «Синтез 2» и Niva Chevrolet в Заозерном районе Кургана, причиной которых также стали неисправности. Кроме того, фиксировались пожары, связанные с коротким замыканием и поджогами.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!