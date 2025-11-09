В Кургане почти за 50 млн капитально отремонтируют детский сад
В 2026 году в Кургане капитально отремонтируют детский сад в Заозерном
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане капитально отремонтируют детский сад №138 в Заозерном. Ремонт обойдется почти в 50 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
«Объект закупки — капитальный ремонт здания МБДОУ „Детский сад № 138“, расположенного в 5 микрорайоне, 13. Начальная цена 48 850 202 рубля», — указано на сайте госзакупок.
Согласно документации, капремонт садика должен начаться с 1 января 2026 года. Завершить работы планируется до 30 ноября 2026 года.
Власти Курганской области активно занимаются обновлением образовательных учреждений. Ранее были объявлены тендеры на ремонт лицея №12 и гимназии №27 в Кургане, а также детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир.
