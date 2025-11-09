Логотип РИА URA.RU
Курганец наловил кучу окуней на озере Школьном. Фото

09 ноября 2025 в 20:30
Окуни ловятся в Курганской области

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыбак похвастался богатым уловом окуней, которых наловил на озере Школьном в Юргамышском округе Курганской области. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Открыл сезон на озере Школьном. Наловил кучу окуней», — говорится в сообщении горожанина, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Улов окуней

Фото: паблик «Рыбалка в Кургане 45 Rus» ВК

Рыбалка в Курганской области продолжает радовать любителей этого занятия. Ранее в этом сезоне рыбак выловил на Тоболе щуку весом около 12 килограммов и отпустил ее обратно в воду.

