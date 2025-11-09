Логотип РИА URA.RU
Общество

В Кургане полным ходом идет строительство школы на Половинской. Фото

09 ноября 2025 в 23:05
На курганской стройке, где возводят школу, кипит работа

Фото: Алла Маковеева

В Кургане строительство школы по улице Половинской идет полным ходом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«На стройке кипит работа, видно много рабочих, которые кладут кирпичи. Работает техника. Строительство идет полным ходом», — сообщил корреспондент URA.RU с места события.

Согласно паспорту объекта, на участке возводится не только средняя школа, но и котельная. Окончание строительства намечено на 28 февраля 2026 года. Застройщиком выступает Курганская епархия, благотворителем — Андрей Козицын.

На стройке трудятся десятки рабочих

Фото: Алла Маковеева

В Курганской области активно ведется строительство новых образовательных учреждений и ремонт существующих. В Щучанском округе продолжается капитальный ремонт средней школы № 3, где предыдущий подрядчик нарушил сроки выполнения работ и контракт был расторгнут.

