В Кургане полным ходом идет строительство школы на Половинской. Фото
На курганской стройке, где возводят школу, кипит работа
Фото: Алла Маковеева
В Кургане строительство школы по улице Половинской идет полным ходом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
«На стройке кипит работа, видно много рабочих, которые кладут кирпичи. Работает техника. Строительство идет полным ходом», — сообщил корреспондент URA.RU с места события.
Согласно паспорту объекта, на участке возводится не только средняя школа, но и котельная. Окончание строительства намечено на 28 февраля 2026 года. Застройщиком выступает Курганская епархия, благотворителем — Андрей Козицын.
На стройке трудятся десятки рабочих
Фото: Алла Маковеева
В Курганской области активно ведется строительство новых образовательных учреждений и ремонт существующих. В Щучанском округе продолжается капитальный ремонт средней школы № 3, где предыдущий подрядчик нарушил сроки выполнения работ и контракт был расторгнут.
