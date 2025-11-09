Из 17-этажки в центре Кургана съехал популярный магазин одежды

В Кургане магазин одежды и обуви съехал из здания в центре города Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане из 17-этажки по улице Гоголя, 109 съехал популярный магазин одежды и обуви «Мода для жизни». При этом на закрытых дверях никаких объявлений нет. О закрытии торговой точки корреспонденту URA.RU сообщили горожане.

«Хотели в выходные зайти в магазин. Периодически берем там вещи — одежду, обувь с хорошими скидками. А он оказался закрыт. Никаких объявлений и вывесок на дверях нет», — сообщили курганцы URA.RU.

Корреспондент URA.RU нашел аккаунт магазина в соцсетях. На его странице сообщается, что магазин съехал потому, что возле 17-этажки по Гоголя «не было удобной парковки». Теперь он будет находиться в здании неподалеку от ТРЦ «Гиперсити», где располагается продуктовый гипермаркет «Маяк» и производственные компании. Это находится на другом конце города и расстроило горожан. Они написали в комментариях к посту о переезде «очень жаль».

Продолжение после рекламы