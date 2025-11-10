Логотип РИА URA.RU
На Тюмень надвигаются усиленные северные ветра

10 ноября 2025 в 08:00
Ветер северный со скоростью 8–13 м/с, с порывами до 18 м/с

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 10 ноября температура воздуха составит -6 градусов. Погода будет переменчивой, ожидаются небольшие осадки и порывистый северный ветер, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 10 ноября температура наружного воздуха составит от -1 до -11 градусов. Утро: переменная облачность, без осадков. День: облачно, без существенных осадков. Вечер: облачно, небольшие осадки», — написано на сайте.

Помимо этого главное управление МЧС России по Тюменской области предупреждает о сильном северо-восточном ветре 8–13 м/с, с порывами до 18 м/с, на юге области. Затем ветер сменится на юго-западный. Влажность воздуха — 86%.

