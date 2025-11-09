В Тюмени при пожаре в электрощитовой на Рижской спасли четырех человек

Помимо пожара на Рижской, горели постройки в Заводоуковске и Тобольске Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на улице Рижской спасли четырех человек при пожаре в электрощитовой многоквартирного дома. Возгорание произошло 8 ноября из-за короткого замыкания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

«В 12 часов 15 минут 8 ноября поступило сообщение о пожаре в электрощитовой многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: город Тюмень, улица Рижская, 82. Возгорание ликвидировано на площади одного квадратного метра»- пишут в посте telegram-канала.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали три техногенных пожара. Помимо инцидента на Рижской, горели хозяйственные постройки в Заводоуковске и Тобольске.

В ведомстве уточнили, что в Заводоуковске огнем была повреждена внутренняя отделка здания на площади пяти квадратных метров, а в Тобольске — на площади 20 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожаров в обоих случаях стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.