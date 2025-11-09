Комната ярости и флоатинг: где в Тюмени избавиться от стресса и депрессии

В Тюмени избавиться от стресса можно с помощью комнаты ярости и флоатинга Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Современный мир — это бешеная гонка, постоянный стресс и информационная перегрузка. Городские джунгли диктуют свои правила, и каждому жителю рано или поздно требуется «перезагрузка». Но где в Тюмени можно найти островок спокойствия или, наоборот, выплеснуть накопившуюся ярость? Мы подготовили для вас гид по самым необычным и эффективным способам борьбы со стрессом в нашем городе.

В каждой комнате ярости свой «арсенал» для разрушений Фото: Анастасия и Алексей

Комнаты ярости: круши и властвуй

Создатели этого необычного формата развлечения, Алексей и Анастасия, сами не понаслышке знают, что такое стресс. Об этом они рассказали в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Мы сами прошли через это и знаем, как важно уметь выплеснуть негативные эмоции. Именно поэтому мы и создали такую возможность в нашем городе», — поделились основатели комнат ярости в Тюмени.

Продолжение после рекламы

«Ты просто заходишь в комнату и получаешь полную свободу действий! Можно ломать все, что попалось под руку. В стенах „комнаты ярости“ поощряется все: крушить, кричать, ломать — любые способы выпустить пар приветствуются», — объясняют Алексей и Анастасия. По их словам, это отличный способ избавиться от накопившейся ярости, стресса и депрессии.

Всего таких комнат в Тюмени несколько. В каждой свой «арсенал» для разрушения. Минимальная версия (до 2 человек) предусматривает возможность разнести в щепки надоевший компьютерный стол, «отправить в полет» монитор и клавиатуру, уничтожить факс/принтер, разгромить стеллаж с офисными документами, разбить посуду, сбросить полки со стен и даже сорвать злость на боксерской груше.

В комнате побольше, для компании до 5 человек, масштаб предлагаемых разрушений внушительнее. Там можно разбить барную стойку, две металлические бочки, сотню стеклянных чашек и тарелок, бутылки на цепях, стеллаж, полный «хрупкости», шкаф, ТВ-тумбу, стол, телевизор и два стационарных телефона.

Сеанс флоатинга проходит в специальной камере Фото: Анастасия Козлова

Сенсорная депривация

Если агрессивный выброс эмоций в «комнатах ярости» кажется слишком радикальным методом, есть альтернатива — умиротворение через сенсорную депривацию. Этот необычный способ борьбы со стрессом называется флоатинг.

Как рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU основательница одного их салонов, Анастасия Козлова, сам процесс происходит в специальной камере, которая создает условия, максимально изолирующие человека от внешнего мира.

Камера наполнена водой с высокой концентрацией соли, что позволяет телу парить на поверхности, полностью исключая ощущение гравитации и мышечное напряжение. В помещении нет света и звука, а температура воды и воздуха внутри камеры поддерживается на уровне температуры кожи.

«Флоатинг особенно ценен для тех, кто страдает от повышенной тревожности, привычки всё контролировать и постоянных переживаний. В условиях отсутствия внешних раздражителей мозг перестаёт искать себе дополнительные задачи и начинает переключаться на более приятные и конструктивные мысли. Здесь люди испытывают спокойствие. Это чувство, со слов клиентов, схоже с состоянием гармонии и умиротворения», — добавляет Анастасия.

По ее словам, флоатинг — это метод, направленный на снижение колоссальной нагрузки на нервную систему. Во время процедуры мозг получает долгожданную паузу, а человек — возможность отключиться от внешнего мира и восстановить внутренний баланс.

Продолжение после рекламы