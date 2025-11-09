В Тюменской области почтили память погибшего участника СВО. Фото
В Ишимском округе простились с бойцом 8 ноября
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В ходе боевых действий на СВО 8 ноября погиб Сергей Трегулов Александрович из Ишимского округа (Тюменская область). Об этом написала в telegram-канале администрация Ишимского муниципального района.
«8 ноября 2025 года Ишимский округ простился с Сергеем Александровичем Трегуловым, который погиб в ходе специальной военной операции», — пишет пресс-служба. Округ выражает добрую и светлую память о защитнике Родины.
Сергей Александрович Трегулов
Фото: telegram-канал администрации Ишимского муниципального района Тюменской области
Ранее округ простился с Русланом Белешевым. Он погиб в зоне спецоперации, защищая родные земли.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!