В Тюменской области почтили память погибшего участника СВО. Фото

09 ноября 2025 в 22:59
В Ишимском округе простились с бойцом 8 ноября

В Ишимском округе простились с бойцом 8 ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе боевых действий на СВО 8 ноября погиб Сергей Трегулов Александрович из Ишимского округа (Тюменская область). Об этом написала в telegram-канале администрация Ишимского муниципального района.

«8 ноября 2025 года Ишимский округ простился с Сергеем Александровичем Трегуловым, который погиб в ходе специальной военной операции», — пишет пресс-служба. Округ выражает добрую и светлую память о защитнике Родины.

Сергей Александрович Трегулов

Фото: telegram-канал администрации Ишимского муниципального района Тюменской области

Ранее округ простился с Русланом Белешевым. Он погиб в зоне спецоперации, защищая родные земли.

