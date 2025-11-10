Гости бала были в исторических костюмах, что создало атмосферу 19 века Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) празднование Дня Сибири завершил торжественный «Вечер благодарности и заботы». Мероприятие во Дворце Наместника совместило губернский бал с благотворительным сбором средств для фонда «Подари тепло солдату». Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.

«Каждый участник мог сказать слова благодарности людям, которые сделали нашу Сибирь сильной, а еще внести свой вклад в пользу Фонда „Подари тепло солдату“», — пишет Вагин. Собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, участвующих в зоне СВО, а также их семей.

Гости в исторических костюмах, струнный квартет и юные артисты академии танца «Балет» создали атмосферу 19 века. Вечер завершился созданием инсталляции в виде карты Тюменской области с именами Героев Отечества и выдающихся деятелей региона.

1/4 Гости в исторических платьях салона «Комильфо» Фото: telegram-канал главы города Тобольск