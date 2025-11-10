Логотип РИА URA.RU
В Тюменской области на балу в День Сибири собрали средства для участников СВО. Фото

10 ноября 2025 в 06:38
Гости бала были в исторических костюмах, что создало атмосферу 19 века

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) празднование Дня Сибири завершил торжественный «Вечер благодарности и заботы». Мероприятие во Дворце Наместника совместило губернский бал с благотворительным сбором средств для фонда «Подари тепло солдату». Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.

«Каждый участник мог сказать слова благодарности людям, которые сделали нашу Сибирь сильной, а еще внести свой вклад в пользу Фонда „Подари тепло солдату“», — пишет Вагин. Собранные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, участвующих в зоне СВО, а также их семей.

Гости в исторических костюмах, струнный квартет и юные артисты академии танца «Балет» создали атмосферу 19 века. Вечер завершился созданием инсталляции в виде карты Тюменской области с именами Героев Отечества и выдающихся деятелей региона.

Гости в исторических платьях салона «Комильфо»

Фото: telegram-канал главы города Тобольск

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские депутаты преодолели почти три тысячи километров до Донбасса на автомобилях, чтобы доставить гуманитарную помощь жителям области, участвующим в СВО. В ходе поездки помощь передана в 30 подразделений.

