Тюменцев могут призвать в отряды резервистов для защиты важных объектов

Тюменская область входит в список регионов по созданию группы резервистов для борьбы с БПЛА

В Тюменской области может начаться формирование отрядов резервистов для защиты критически важных объектов, таких как предприятия топливно-энергетического комплекса. Закон, подписанный президентом России 4 ноября, позволяет привлекать добровольцев к охране инфраструктуры в мирное время. Об этом пишут на сайте издания «Коммерсантъ».

«В российских регионах началась кампания по набору добровольцев в подразделения, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов», — пишут на сайте. Тюменская область входит в список регионов по созданию группы резервистов для борьбы с БПЛА. В 19 регионах России были запущены аналогичные кампании.

Резервисты, которые будут заниматься противодействием вражеских дронов и диверсионных групп, на период службы получат статус военнослужащих с сохранением среднего заработка и доплатами. Так в Брянской области ежемесячное довольствие составляет от 40,5 до 99,3 тысяч рублей, а в Тульской области участники сборов могут получить до 150 тысяч рублей.

