Поезд Деда Мороза порадует ребят сразу в двух городах Тюменской области

В этом году праздничный поезд посетит 70 городов

Ребята Ишима и Тюмени смогут посетить поезд Деда Мороза в этом году. Города Тюменской области вошли в юбилейное пятое новогоднее путешествие. Информация опубликована на официальном сайте мероприятия.

«Дед Мороз отправился в путешествие по России в пятый раз. Ишим — 10 декабря, Тюмень — 11 декабря», — сообщается на официальном сайте мероприятия.

В Тюмени стоянка продлится с 13 до 20 часов, а в Ишиме — с 19 до 23. Дети смогут посетить праздничную программу, приобретя на нее заранее билет. Также будет работать вагон кукольный театр, вагон-лавка и вагон-ресторан. Чтобы попасть в них, также необходимо приобретать билеты.

