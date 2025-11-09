Поезд Деда Мороза порадует ребят сразу в двух городах Тюменской области
В этом году праздничный поезд посетит 70 городов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ребята Ишима и Тюмени смогут посетить поезд Деда Мороза в этом году. Города Тюменской области вошли в юбилейное пятое новогоднее путешествие. Информация опубликована на официальном сайте мероприятия.
«Дед Мороз отправился в путешествие по России в пятый раз. Ишим — 10 декабря, Тюмень — 11 декабря», — сообщается на официальном сайте мероприятия.
В Тюмени стоянка продлится с 13 до 20 часов, а в Ишиме — с 19 до 23. Дети смогут посетить праздничную программу, приобретя на нее заранее билет. Также будет работать вагон кукольный театр, вагон-лавка и вагон-ресторан. Чтобы попасть в них, также необходимо приобретать билеты.
В этом году поезд Деда Мороза посетит 70 городов. Начнется путешествие 19 ноября во Владивостоке, а закончится уже 11 января 2026 года в Великом Устюге.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!