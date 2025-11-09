Логотип РИА URA.RU
Поезд Деда Мороза порадует ребят сразу в двух городах Тюменской области

09 ноября 2025 в 19:15
В этом году праздничный поезд посетит 70 городов

В этом году праздничный поезд посетит 70 городов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ребята Ишима и Тюмени смогут посетить поезд Деда Мороза в этом году. Города Тюменской области вошли в юбилейное пятое новогоднее путешествие. Информация опубликована на официальном сайте мероприятия.

«Дед Мороз отправился в путешествие по России в пятый раз. Ишим — 10 декабря, Тюмень — 11 декабря», — сообщается на официальном сайте мероприятия.

В Тюмени стоянка продлится с 13 до 20 часов, а в Ишиме — с 19 до 23. Дети смогут посетить праздничную программу, приобретя на нее заранее билет. Также будет работать вагон кукольный театр, вагон-лавка и вагон-ресторан. Чтобы попасть в них, также необходимо приобретать билеты.

В этом году поезд Деда Мороза посетит 70 городов. Начнется путешествие 19 ноября во Владивостоке, а закончится уже 11 января 2026 года в Великом Устюге.

