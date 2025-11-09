В Тюмени сожгли автомобиль: очевидцы видели подростка рядом с местом возгорания

Поджог произошел 9 ноября около полуночи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени около полуночи 9 ноября на улице 30 лет Победы, 146 подожгли автомобиль. Очевидцы сообщают, что до возгорания рядом находился подросток. Об этом рассказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«У нас во дворе подожгли автомобиль, 30 лет Победы, 146. До поджога рядом видели подростка», — пишет тюменец в посте.

На место происшествия прибыла служба МЧС. О пострадавших информация уточняется.