Происшествия

Пожары

В Тюмени сожгли автомобиль: очевидцы видели подростка рядом с местом возгорания

В Тюмени на улице 30 лет Победы полыхает машина
10 ноября 2025 в 00:50
Поджог произошел 9 ноября около полуночи

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени около полуночи 9 ноября на улице 30 лет Победы, 146 подожгли автомобиль. Очевидцы сообщают, что до возгорания рядом находился подросток. Об этом рассказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«У нас во дворе подожгли автомобиль, 30 лет Победы, 146. До поджога рядом видели подростка», — пишет тюменец в посте.

На место происшествия прибыла служба МЧС. О пострадавших информация уточняется.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 8 ноября произошло пять техногенных пожаров и 13 дорожных аварий. При пожарах спасли одного человека и эвакуировали троих.

