В Мали публично казнили девушку за публикации в TikTok

10 ноября 2025 в 05:35
У Мариам Сиссе было более 90 тысяч подписчиков в TikTok

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На севере Мали джихадисты похитили и казнили Мариам Сиссе, которая публиковала в TikTok ролики о городе Тонка. По сообщению SCMP со ссылкой на семью погибшей и местные власти, инцидент произошел в Тонке.

Джихадисты обвинили Сиссе в сотрудничестве с малийской армией. «Мою сестру арестовали в четверг джихадисты», — объяснил брат погибшей. По его словам, девушку отвезли на мотоцикле в Тонку и застрелили на площади Независимости. Источники в службе безопасности подтверждают, что Мариам Сиссе была казнена на городской площади из-за обвинений в съемке деятельности джихадистов для малийской армии.

У Мариам Сиссе было более 90 тысяч подписчиков в TikTok. В своих видео она показывала жизнь в Тонке.

