Кому поднимут пенсии в декабре

Повышение пенсий ждет людей пожилого возраста сразу нескольких групп Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В декабре ряд категорий пенсионеров смогут рассчитывать на увеличение страховой пенсии за счет роста входящей в нее фиксированной выплаты. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Когда пенсионеру исполняется 80 лет, в следующем месяце фиксированную выплату увеличивают в два раза, однако речь идет только о получателях страховой пенсии по старости», — прокомментировала Финогенова агентству «Прайм».

Повышение коснется также людей с инвалидностью первой группы и тех, у кого появились иждивенцы. Изменения не коснутся широкого круга пенсионеров — они затронут лишь определенные категории граждан, отвечающие установленным критериям.

Продолжение после рекламы

Так, если страховая пенсия по инвалидности была назначена до 80-летнего возраста, нового повышения не будет. Также увеличения выплат не будет для инвалидов с детства, граждан, получающих социальную пенсию и пенсию по потере кормильца.