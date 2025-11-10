Логотип РИА URA.RU
В России выросла социальная пенсия

Соцфонд: социальные пенсии в России превысили 15,5 тысячи рублей
10 ноября 2025 в 05:04
В начале 2025 года размер соцпенсии составил 13 511,95 рубля

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Средний размер соцпенсии в РФ на момент первого дня октября текущего года составил около 15 514 рублей в месяц. В начале года этот показатель был ниже. Это следует из данных Социального фонда России (СФР).

«Средний размер социальной пенсии в РФ... достиг 15 514,11... В начале этого года он составил 13 511,95 рубля», — передает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие данные.

По данным СФР, на 1 октября текущего года общее число пенсионеров в Российской Федерации составило более 40,6 миллиона человек. Из них 7,354 миллиона продолжают осуществлять трудовую деятельность, а 33,308 миллиона — не работают.

