Нагрянут морозы до -32 градусов: какая погода будет на Ямале в третью неделю ноября

На Ямале третья неделя месяца с 10 по 16 ноября будет сопровождаться преимущественно снегом. Местами осадки не ожидаются, в ночные и утренние часы будет облачно. По прогнозам синоптиков, в середине недели ночью температура воздуха опустится до -32 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеослужбе.

«В понедельник 10 ноября на территории округа переменная облачность. Ожидается временами снег. Ночью и утром облачно. Ночью в среднем -24, -26 градусов. Днем -16, -24», — говорится на сайте ведомства. Во вторник также снег, днем так же холодно — столбики термометров покажут -24 градусов. В среду в отдельные районы обойдутся без осадков, ночью -28, -17, днем температура воздуха составит от -17 до -27 градусов.

Какая погода будет в Салехарде: 10-16 ноября

Погода в Салехарде будет преимущественно снежная, сухо будет только в четверг и воскресенье. Температура воздуха ночью в среднем составит от -28 до -6 градусов, в понедельник температура воздуха опустится до -24. Днем будет от -16 до -19. Самый теплый день будет в субботу а самый холодный — в четверг, 13 ноября.

• Понедельник, 10 ноября. Ночь -24, день -16. Облачно, небольшой снег 3 м/с.

• Вторник, 11 ноября. Ночь -18, день -17. Облачно, снег 3 м/с.

• Среда, 12 ноября. Ночь -25, день -22. Облачно, небольшой кратковременный снег 1-3 м/с.

• Четверг, 13 ноября. Ночь -28, день -23. Облачно, без осадков 1-2 м/с.

• Пятница, 14 ноября. Ночь -24, день -9. Облачно, снег 3-5 м/с.

• Суббота, 15 ноября. Ночь -11, день -6. Облачно, временами снег 3-5 м/с.

• Воскресенье, 16 ноября. Ночь -14, день -11. Облачно, без осадков 1-2 м/с.

Погода на неделю в Новом Уренгое

В Новом Уренгое будет теплее, снег ожидается только в пятницу и субботу. Температура воздуха ночью в среднем составит от -32 до -9 градусов. Днем будет от -28 до -2. Самым теплым днем станет суббота, а самым холодным будет четверг.

• Понедельник, 10 ноября. Ночь -25, день -26. Переменная облачность, без осадков 2-3 м/с.

• Вторник, 11 ноября. Ночь -28, день -24. Облачно, без осадков 4 м/с.

• Среда, 12 ноября. Ночь -28, день -27. Небольшая облачность, без осадков 3 м/с.

• Четверг, 13 ноября. Ночь -32, день -28. Переменная облачность, без осадков 1 м/с.

• Пятница, 14 ноября. Ночь -28, день -17. Облачно, небольшой снег 4-6 м/с.

• Суббота, 15 ноября. Ночь -19, день -2. Облачно, временами снег 8-9 м/с.

• Воскресенье, 16 ноября. Ночь -9, день -6. Облачно, снег 2-6 м/с.

Какая погода будет в Ноябрьске с 10 по 16 ноября

Погода в Ноябрьске будет переменчивая — начало недели будет морозным, а с вечера пятницы начнется потепление. Температура воздуха ночью в среднем составит от -26 до -5 градусов. Днем будет от 0 до -24. Самым теплым днем станет воскресенье.

• Понедельник, 10 ноября. Ночь -26, день -24. Малооблачно, ветер 1-2 м/с.

• Вторник, 11 ноября. Ночь -23, день -15. Облачно, временами небольшой снег 3-5 м/с.

• Среда, 12 ноября. Ночь -21, день -17. Облачно, небольшой кратковременный снег 3-7 м/с.

• Четверг, 13 ноября. Ночь -25, день -24. Переменная облачность, без осадков 1-3 м/с.

• Пятница, 14 ноября. Ночь -24, день -8. Малооблачно, дождь, ветер 3-6 м/с.

• Суббота, 15 ноября. Ночь -8, день 0. Облачно, временами снег 5-7 м/с.