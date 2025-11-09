Логотип РИА URA.RU
Каждый четвертый ямалец зарабатывает свыше 200 тысяч рублей в месяц

10 ноября 2025 в 03:03
Ямал уступил в рейтинге только Чукотке (36.5%) и Москве (26%)

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место в России по доле высокооплачиваемых работников. Почти каждый четвертый сотрудник (24.7%) на крупных и средних предприятиях ЯНАО получает свыше 200 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут в исследовании РИА Новости.

«В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также обе столицы. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 24,7%», — указано в данных на сайте.

Ямал уступил в рейтинге только Чукотке (36.5%) и Москве (26%). При этом разрыв в доходах между регионами-лидерами и аутсайдерами огромен: доля высокооплачиваемых работников на Ямале в 50 раз выше, чем в среднем по трем замыкающим рейтинг регионам.

Половина работников на ямальских предприятиях получает зарплату в диапазоне от 85 до 175 тысяч рублей после вычета НДФЛ. Ранее URA.RU сообщало, что Ямал занял второе место в России по доступности ипотеки для семейного бюджета. Средний платеж по кредиту на жилье в регионе выходит 28% от общей зарплаты двух работающих человек.

