Ямальские волейболисты выходят в полуфинал Кубка России 2026

Ямальский «Факел» победил «Енисей» со счетом 3:2 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Волейболисты «Факел Ямал» завоевали победу в решающем матче 9 ноября 2025 года. Красноярская команда «Енисей» не смогла пробиться в полуфинал Кубка России, уступив со счетом 3:2. Об этом рассказали в telegram-канале волейболистов ЯНАО.

«„ФАКЕЛ“ прошел „Енисей“ по сумме двух игр. И теперь наша команда получила право играть в полуфинальном этапе Кубка России», — сообщают в посте.

В стартовом составе команды из Ямала играли: Андрей Квочко, Юри Романо, Михаил Сидоренко, Алексей Ковальчук, Майка Ма`а, Василий Капранов, Валентин Кротков и Евгений Андреев. С 30 апреля по 3 мая 2026 года пройдет полуфинал предварительного этапа Кубка России.

