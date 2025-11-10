Трамп заявил о скором завершении шатдауна правительства США

По информации источника, знакомого с ситуацией, в Сенате было достигнуто двухпартийное соглашение Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства (шатдаун) близится к концу. Об этом он сообщил журналистам.

«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете это совсем скоро», — передает слова Трампа CNN.

Источник сообщает, что в рамках соглашения предусмотрено финансирование правительства до 30 января, а также назначено голосование по законопроекту о доступном медицинском обслуживании на декабрь. Эти меры — важный признак того, что шатдаун может быть завершен в ближайшее время.

Соглашение также предусматривает отмену решения Трампа об увольнении федеральных служащих и введение положений, которые в будущем предотвратят подобные действия. Кроме того, будет обеспечено финансирование продовольственных талонов на весь 2026 финансовый год.