Трамп заявил о скором завершении шатдауна правительства США
По информации источника, знакомого с ситуацией, в Сенате было достигнуто двухпартийное соглашение
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы правительства (шатдаун) близится к концу. Об этом он сообщил журналистам.
«Похоже, мы приближаемся к завершению шатдауна. Вы узнаете это совсем скоро», — передает слова Трампа CNN.
Источник сообщает, что в рамках соглашения предусмотрено финансирование правительства до 30 января, а также назначено голосование по законопроекту о доступном медицинском обслуживании на декабрь. Эти меры — важный признак того, что шатдаун может быть завершен в ближайшее время.
Соглашение также предусматривает отмену решения Трампа об увольнении федеральных служащих и введение положений, которые в будущем предотвратят подобные действия. Кроме того, будет обеспечено финансирование продовольственных талонов на весь 2026 финансовый год.
Финансирование госучреждений США было приостановлено 1 октября из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год. Основной спор при обсуждении бюджета возник вокруг финансирования медицинского страхования: демократы предлагали увеличить траты на субсидирование программы Obamacare и отменить сокращения финансирования программы Medicaid, но республиканцы были против. Нынешний шатдаун — уже четвертый при президенте Трампе, самый длительный из них произошел в 2018 году.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.