Росвиация закрыла аэропорт Саратова
В Саратове временно ограничены взлеты и посадки самолетов
10 ноября 2025 в 05:56
В аэропорту Саратова введен план «Ковер»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В авиагавани Саратова введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт САРАТОВ (Гагарин). Временно ограничен прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности перелетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.
