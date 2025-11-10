Пятый аэропорт РФ приостановил полеты
Временные ограничения введены в аэропорту Пензы
10 ноября 2025 в 06:02
Аэропорт Пензы временно приостановил свою работу
В авиагавани Пензы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.
