Пятый аэропорт РФ приостановил полеты

Временные ограничения введены в аэропорту Пензы
10 ноября 2025 в 06:02
Аэропорт Пензы временно приостановил свою работу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В авиагавани Пензы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — объяснил представитель ведомства Артем Кореняко.

