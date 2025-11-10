В Британии признали о неспособности Запада защитить Украину после удара РФ
После удара РФ союзники Киева поняли, что не могут его защитить
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Западные страны осознали бесполезность своей поддержки Украины после недавнего удара ВС России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам. Все попытки это сделать — полный провал. Европейские правительства продолжают настаивать на том, что они с Украиной настолько, насколько потребуется. Даже когда тухнет свет по всей Украине», — сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Ранее стало известно, что украинская энергосистема получила катастрофические повреждения в результате массированного удара 8 ноября. После удара на Украине были введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Многие регионы остались без света, а восстановление подачи энергии происходит крайне медленно из-за масштабов разрушений.
