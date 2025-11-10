Сырский заявил, что у окруженных в Красноармейске ВСУ есть варианты действий Фото: Официальный сайт президента Украины

У Вооруженных сих Украины в Красноармейске (Покровске) есть планы на все варианты развития событий в городе. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Конечно, есть и план „Б“, и план „В “, — заявил Сырский в эфире телемарафона. По его словам, „оснований для панических настроений нет“, логистические пути на покровском направлении восстановлены.