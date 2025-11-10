Логотип РИА URA.RU
Сырский заявил об имеющихся у ВСУ планах «Б» и «В» в Красноармейске

10 ноября 2025 в 06:08
Сырский заявил, что у окруженных в Красноармейске ВСУ есть варианты действий

Фото: Официальный сайт президента Украины

У Вооруженных сих Украины в Красноармейске (Покровске) есть планы на все варианты развития событий в городе. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Конечно, есть и план „Б“, и план „В “, — заявил Сырский в эфире телемарафона. По его словам, „оснований для панических настроений нет“, логистические пути на покровском направлении восстановлены.

Украинские военные пытались прорваться из окружения, в котором они оказались в районе Красноармейска. По данным Минобороны РФ, российские подразделения отразили семь атак украинцев и восемь попыток выйти из окружения. Об этом глава российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину. Герасимов доложил ему об окружении 31 батальона ВСУ в районе Покровска и Димитрова (Мирнограда). Бойцы ВСУ натиска российских солдат не выдерживают и сдаются в плен. Глава ДНР Денис Пушилин отметил бедственное положение украинских сил, оказавшихся под плотным окружением.

