На Сахалине военному дали 9 лет колонии за уклонение от службы

Осужденного военнослужащего лишили медали «За храбрость» II степени и воинского звания, указано на сайте

Военный суд Южно-Сахалинска вынес приговор военнослужащему, уклонявшемуся от исполнения служебных обязанностей, — ему назначено девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. Это следует из данных с сайта суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), К. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. По совокупности приговоров <...> окончательное наказание К. назначено в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.

Военнослужащего лишили государственной награды, в частности, медали «За храбрость» II степени и воинского звания. Он взят под стражу после оглашения приговора.

