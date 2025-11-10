Пять человек пострадали во время приготовления плова в Татарстане

Взрыв газа произошел во время приготовления плова, указано в посте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Набережных Челнах, в Татарстане, произошел взрыв во время приготовления плова. Группа людей не заметила утечку газа. Есть пострадавшие. Об этом написали новостные telegram-каналы.

«Сильный взрыв прогремел на Казанском проспекте в городе Набережные Челны. По нашей информации, группа людей готовила плов в одном из гаражей кооператива „Гудок“», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что люди не заметили, как газ заполнил помещение.

В результате взрыва пострадало пятеро человек. Один — в тяжелом состоянии с травмой головы, а четверо остальных находятся в средней степени тяжести с ожогами. Все пострадавшие самостоятельно добрались до медицинского учреждения.

