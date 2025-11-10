Логотип РИА URA.RU
В Лабытнанги мужчина арестован по подозрению в убийстве знакомой. Видео

10 ноября 2025 в 09:54
В Лабытнанги арестован подозреваемый в убийстве знакомой

В Лабытнанги арестован подозреваемый в убийстве знакомой

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) местный житель арестован по подозрению в убийстве знакомой. Уголовное дело расследуется следственным отделом города по статье 105 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.

«По данным следствия, в Лабытнанги 29 октября 2025 года в вечернее время после совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник сначала избил, а затем задушил женщину. Потерпевшая скончалась на месте преступления» — сообщили в ведомстве. 

По ходатайству следственных органов суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уже проведен осмотр места происшествия, допросы и проверка показаний, назначен комплекс судебных экспертиз. Сбор доказательств по уголовному делу продолжается.

