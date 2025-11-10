В райцентре ЯНАО расследуют угон автомобиля с участием несовершеннолетнего
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Тарко-Сале (ЯНАО) двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, подозреваются в угоне автомобиля. Уголовное дело возбуждено Пуровским межрайонным следственным отделом по статье об угоне группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
«По версии следствия, в Тарко-Сале двое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, совершили угон транспортного средства, припаркованного в микрорайоне Пуровск. Соучастники, покатавшись на угнанном автомобиле, бросили его во дворе этого же микрорайона и скрылись с места происшествия» — сообщили в ведомстве.
После угона владелица автомобиля обратилась в полицию. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы.
