В райцентре ЯНАО расследуют угон автомобиля с участием несовершеннолетнего

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, подозреваются в угоне автомобиля. Уголовное дело возбуждено Пуровским межрайонным следственным отделом по статье об угоне группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.

«По версии следствия, в Тарко-Сале двое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, совершили угон транспортного средства, припаркованного в микрорайоне Пуровск. Соучастники, покатавшись на угнанном автомобиле, бросили его во дворе этого же микрорайона и скрылись с места происшествия» — сообщили в ведомстве.