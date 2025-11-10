Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В райцентре ЯНАО расследуют угон автомобиля с участием несовершеннолетнего

10 ноября 2025 в 10:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тарко-Сале (ЯНАО) двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, подозреваются в угоне автомобиля. Уголовное дело возбуждено Пуровским межрайонным следственным отделом по статье об угоне группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО. 

«По версии следствия, в Тарко-Сале двое фигурантов, один из которых несовершеннолетний, совершили угон транспортного средства, припаркованного в микрорайоне Пуровск. Соучастники, покатавшись на угнанном автомобиле, бросили его во дворе этого же микрорайона и скрылись с места происшествия» — сообщили в ведомстве. 

После угона владелица автомобиля обратилась в полицию. В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и сбора доказательственной базы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал