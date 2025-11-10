Зам по мигрантам и начальник ГАИ: главные перестановки в полиции ЯНАО

В ЯНАО в 2025 году не хватает двух начальников ОМВД Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2025 году в УМВД ЯНАО произошли важные перестановки. В июне окружную Госавтоинспекцию возглавил полковник полиции Владимир Покидко, а в августе у начальника управления генерал-майора Сергея Костенко появился новый заместитель — майор полиции Любовь Юнусова. На протяжении года сложная ситуация складывалась в райотделах. Обо всех наиболее значимых перестановках года — в материале URA.RU.

В полиции ЯНАО появился новый пост заместителя

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ создать новую службу по вопросам мигрантов. В Министерстве внутренних дел ее возглавил генерал-полковник полиции Андрей Кикоть. Кроме того, он стал первым замом министра внутренних дел.

Соответственные изменения произошли и в территориальных органах полиции. Новые должности заместителей уже появились или вскоре появятся в региональных главках и управлениях полиции.

В УМВД ЯНАО новым замом начальника по вопросам миграции стала майор полиции Любовь Юнусова. Ее кандидатура утверждена министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым 22 августа.

Госавтоинспекция ЯНАО почти год работала без постоянного руководителя

В сентябре 2024 года начальник ГАИ Ямала полковник Павел Шаблинский оставил пост, в связи с переходом на работу в Луганскую народную республику. Исполнять обязанности руководителя стал полковник полиции Василий Гучко. Его замы в 2024 и 2025 году по различным причинам также оставили службу.

Почти год спустя — в июне 2025 года Госавтоинспекция получила постоянного руководителя, которым стал полковник полиции Владимир Покидко, переехавший на Ямал из республики Коми.

Врио начальника ОМВД по Новому Уренгою менялись дважды

В первый раз на пост, ставший вакантным после ухода на пенсию начальника ОМВД самого крупного города Ямала Дмитрия Соловьева, назначили подполковника Николая Сазонова. По неизвестным причинам, в феврале текущего года произошла вторая рокировка. На должность начальника ОМВД назначили руководителя райотдела Шурышкарского района Ивана Литвиненко, который в конце августа избавился от приставки и возглавил горотдел уже на постоянной основе.

Вакансии в райотделах МВД Ямала

В начале года в районных отделах внутренних дел было открыто три вакансии. Пустовали кресла начальников в Шурышкарском, Приуральском, Красноселькупском, районах.

Начальник ОМВД Приуральского района Иван Литвиненко перевелся в Новый Уренгой. Сейчас он возглавляет горотдел.

Пост оставил и начальник отдела внутренних дел Шурышкарского района Максим Денисов. Он возглавлял отдел с 2020 года.

Бывший начальник полиции Красноселькупского района ЯНАО Алексей Садонцев переехал в ХМАО. Он возглавил ОМВД Кондинского района.

Летом с поста ушел начальник ОМВД Ямальского района Сергей Просин. Он перевелся на работу в другой регион РФ.

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел в Приуральском и Шурышкарском районах назначены новые руководители. ОМВД «Приуральское» возглавил майор полиции Санал Сарайков. Начальником ОМВД «Шурышкарское» стал майор полиции Берик Мамутов. Вакантными остаются посты руководителей райотделов в Ямальском и Красноселькупском районах.