Два майора возглавили ОМВД в ЯНАО накануне Дня сотрудника МВД

В ЯНАО на вакантные должности начальника ОМВД «Шурышкарское» назначен майор полиции Берик Мамутов, а начальником райотдела внутренних дел Приуральского района стал майор полиции Санал Сарайков. Информация об этом опубликована на сайте ямальского УМВД.

«Начальник ОМВД „Приуральское“ майор полиции Санал Анатольевич Сарайков. Начальник ОМВД „Шурышкарское“ майор полиции Берик Мирзагалиевич Мамутов», — сообщается на официальном сайте УМВД по ЯНАО.

Что известно о начальнике полиции Шурышкарского района Мамутове





Берик Мирзагалиевич Мамутов родился 20 марта 1990 года в селе Соляное Черлакского района Омской области. В 2014 году он завершил обучение в Сибирском институте бизнеса и информационных технологий, получив диплом бакалавра по специальности «Юриспруденция».

Карьеру в органах внутренних дел Мамутов начал в октябре 2011 года в качестве стажера на должности полицейского в группе охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Черлакскому району Омской области. С января 2012 года по ноябрь 2020 года он занимал там различные должности включая позиции младшего, среднего и старшего начальствующего состава.

В ноябре 2020 Мамутов переезжает на Ямал. Работал в ОМВД Надымского района на должностях оперуполномоченного: в группе по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности и в отделении по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В июле 2024 года он был назначен начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Надымский» Ямало-Ненецкого автономного округа. С июля 2024 года по июнь 2025 года занимал пост заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) в том же территориальном органе.

В октябре 2025 года Мамутов официально возлавил ОМВД России «Шурышкарское». Награжден медалью «За отличие в службе» III степени. Он также имеет квалификацию специалиста 2 класса и спортивные достижения. Состоит в браке, у него есть дочь.

Что известно о начальнике ОМВД «Приуральское» Сарайкове

Пост начальника ОМВД Приуральского района стал вакантным, после ухода подполковника полиции Ивана Литвиненко в Новый Уренгой зимой этого года. Официальной биографии Сарайкова на сайте УМВД пока нет.

Глава района Иван Сакал, впоследствие ставший депутатом Заксобрания, отмечал Сарайкова благодарностью в 2021 году. Последний тогда был оперуполноченным уголовного розыска и носил погоны капитана полиции. Уже в середине ноября 2021 года Сарайков получает звание майора полиции, в котором служит четыре года. Врио начальника ОМВД «Приуральское» он стал в июне текущего года, а накануне Дня сотрудника МВД избавился от этой приставки.