Общество

Губернатор ЯНАО поздравил ямальских полицейских с профессиональным праздником

10 ноября 2025 в 10:55
Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальских полицейских за мужество и самоотдачу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, отметив мужество и самоотдачу ямальских правоохранителей. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. 

«Знаю, что преданных профессии, готовых служить на благо безопасности среди наших правоохранителей гораздо больше. От всего сердца поздравляю сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Пусть смены будут спокойными, а дома всегда ждет надежный тыл. Берегите себя»,  — отметил губернатор. 

Глава региона привел примеры героических поступков сотрудников правоохранительных органов. Так, летом текущего года сотрудники полиции из Ноябрьска Юрий Павлов и Шамиль Пирметов успешно нейтрализовали преступника, у которого была крупная партия наркотиков. Их коллеги Александр Каравайцев и Ирина Шарипова смогли оперативно задержать опасного мошенника, используя систему интеллектуального видеонаблюдения. За проявленный героизм и спасение имущества граждане получат поощрение.

Продолжение после рекламы

Кроме того, сотрудники ДПС Сергей Дерк и Виталий Степкин отличились при спасении семи человек во время пожара в Пангодах. В зимний период они также оказывают помощь водителям, чьи транспортные средства сломались на трассе. За смелые и решительные действия оба сотрудника были удостоены медалей МВД России «За смелость во имя спасения».

