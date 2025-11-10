Губернатор ЯНАО поздравил ямальских полицейских с профессиональным праздником

Дмитрий Артюхов поблагодарил ямальских полицейских за мужество и самоотдачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, отметив мужество и самоотдачу ямальских правоохранителей. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Знаю, что преданных профессии, готовых служить на благо безопасности среди наших правоохранителей гораздо больше. От всего сердца поздравляю сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Пусть смены будут спокойными, а дома всегда ждет надежный тыл. Берегите себя», — отметил губернатор.

Глава региона привел примеры героических поступков сотрудников правоохранительных органов. Так, летом текущего года сотрудники полиции из Ноябрьска Юрий Павлов и Шамиль Пирметов успешно нейтрализовали преступника, у которого была крупная партия наркотиков. Их коллеги Александр Каравайцев и Ирина Шарипова смогли оперативно задержать опасного мошенника, используя систему интеллектуального видеонаблюдения. За проявленный героизм и спасение имущества граждане получат поощрение.

