Свалки в селах Ямальского района ликвидированы по требованию прокуратуры

По иску прокуратуры ликвидированы несанкционированные свалки в трех селах Ямала Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированных свалок в селах Ямальского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«В ходе проверки установлено, что администрация Ямальского района нарушила требования законодательства об охране окружающей среды и обращении с отходами. Установлено наличие несанкционированных свалок отходов в виде строительного мусора и деревянных конструкций на территории сел Сеяха, Салемал и Панаевск общей площадью более 740 м2, — сообщает пресс-служба прокуратуры.