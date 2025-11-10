Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Свалки в селах Ямальского района ликвидированы по требованию прокуратуры

Прокуратура ЯНАО ликвидировала свалки в Ямальском районе
10 ноября 2025 в 11:16
Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура добилась ликвидации несанкционированных свалок в селах Ямальского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. 

«В ходе проверки установлено, что администрация Ямальского района нарушила требования законодательства об охране окружающей среды и обращении с отходами. Установлено наличие несанкционированных свалок отходов в виде строительного мусора и деревянных конструкций на территории сел Сеяха, Салемал и Панаевск общей площадью более 740 м2, — сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Прокурор внес представление главе муниципалитета, а затем обратился в суд с требованием обязать администрацию ликвидировать свалки. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, и на данный момент решения суда уже исполнены — свалки в указанных населенных пунктах ликвидированы.

