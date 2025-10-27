Жительница ХМАО попала под суд за незаконное оформление и прописку мигрантов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Нижневартовске (ХМАО) под суд отправили жительницу, которая заключила фиктивные договоры с семью мигрантами, четырех прописала у себя на квартире. Ее обвиняют в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России, сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
«В суд направлено уголовное дело об организации незаконной миграции. По версии следствия, обвиняемая организовала незаконное пребывание на территории РФ семи иностранных граждан, заключив с ними фиктивные гражданско-правовые договоры без намерения сторон их фактического исполнения, а также фиктивно поставила на учет по месту пребывания в своей квартире четверых иностранных граждан, которые в указанном жилом помещении никогда не проживали», — сообщили в прокуратуре.
Вартовчанка брала плату за регистрацию мигрантов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям 322.1 и 322.3 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске прошли полицейские рейды на стройках и рынках, где было выявлено 36 нарушений миграционного законодательства. Более 40 иностранных граждан были помещены в центр временного содержания с последующей депортацией.
