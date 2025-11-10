Синоптики обещают в ХМАО резкое потепление
В ХМАО потеплеет до +2 на выходных 15 и 16 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
На ближайших выходных в ХМАО 15 и 16 ноября потеплеет до +2 градусов. Прогноз опубликован на портале Gismeteo.
«Столбики термометров поднимутся днем до +2. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до –5 градусов. Порывы ветра — до 11 метров в секунду», — следует из прогноза на уикенд.
При этом в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске также ожидается снег с доджем. Погода будет преимущественно пасмурной.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории ХМАО в ночь на понедельник 10 ноября и вторник — 11 ноября температура воздуха местами опустится до –28 градусов. А отдельные районы в округе накроет метель.
