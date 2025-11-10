Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Синоптики обещают в ХМАО резкое потепление

10 ноября 2025 в 13:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО потеплеет до +2 на выходных 15 и 16 ноября

В ХМАО потеплеет до +2 на выходных 15 и 16 ноября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На ближайших выходных в ХМАО 15 и 16 ноября потеплеет до +2 градусов. Прогноз опубликован на портале Gismeteo.

«Столбики термометров поднимутся днем до +2. Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до –5 градусов. Порывы ветра — до 11 метров в секунду», — следует из прогноза на уикенд.

При этом в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске также ожидается снег с доджем. Погода будет преимущественно пасмурной.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что на территории ХМАО в ночь на понедельник 10 ноября и вторник — 11 ноября температура воздуха местами опустится до –28 градусов. А отдельные районы в округе накроет метель.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал