Какие праздники отмечают 11 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Множество праздников отмечается 11 ноября 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

Во вторник, 11 ноября 2025 года, в России и мире отмечается сразу несколько значимых праздников. Российские экономисты празднуют свой профессиональный день, офтальмологи принимают поздравления, а военные пенсионеры собираются на встречи с сослуживцами. Православная церковь чтит память преподобного Авраамия затворника, народный календарь называет этот день Анастасией Овечницей. Какие традиции связаны с этим днем, что можно и нельзя делать 11 ноября, какие приметы помогут предсказать погоду — подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 11 ноября 2025

Память преподобного Авраамия затворника и блаженной Марии

Русская православная церковь 11 ноября отмечает день памяти преподобного Авраамия затворника и блаженной Марии, племянницы его. Эти святые подвизались в IV веке в селении Хидана близ города Эдессы и были современниками преподобного Ефрема Сирина, который впоследствии описал их жизненный путь.

Преподобный Авраамий начал свой подвиг в молодости, покинув родительский дом ради уединенной жизни в пустыне. После смерти родителей он отказался от наследства и попросил раздать все имущество нищим. Строгостью жизни, кротостью и человеколюбием святой привлекал многих, кто искал духовного наставничества. Вскоре его назначили пресвитером в языческое селение Месопотамии, где три года он трудился над просвещением идолопоклонников. Авраамий разрушил языческое капище, построил христианский храм и, несмотря на побои и поругания, в молитвах призывал Господа помочь обратить заблудших. Его терпение было вознаграждено — язычники приняли крещение.

Продолжение после рекламы

Блаженная Мария, племянница святого, с детства воспитывалась под его духовным руководством. Однако на двадцать седьмом году жизни она поддалась искушению, оставила келью и начала вести распутную жизнь в другом городе. Узнав об этом, преподобный Авраамий переоделся в воинские доспехи, разыскал племянницу и привел ее к покаянию. Мария вернулась и всю оставшуюся жизнь провела в слезах раскаяния и молитвах. Господь даровал ей способность исцелять болезни. Преподобный Авраамий скончался около 360 года, а блаженная Мария — через пять лет после него.

Народный праздник 11 ноября 2025

Аврамий Овчар и Анастасия Овечница

В народном календаре 11 ноября известно как день Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы. Название связано с памятью двух святых — преподобного Авраамия Ростовского и преподобномученицы Анастасии Римской, которых на Руси считали покровителями овец и пастухов.

Святая Анастасия жила в III веке в Риме, рано осиротела и воспитывалась в христианской общине. В двадцать лет она открыто исповедала веру перед градоначальником Провом, отказавшись поклониться языческим богам и отвергнув предложения знатных римлян. За это ее подвергли жестоким пыткам и казнили.

Преподобный Авраамий Ростовский жил в XI веке на Руси. По преданию, он поставил хижину на озере Неро, где языческие племена поклонялись каменному идолу Велеса. Апостол Иоанн Богослов явился ему и дал жезл с крестом, которым Авраамий сокрушил идола и воздвиг храм. Святой обратил в христианство многих язычников.

В этот день на Руси справляли Овчарный праздник. Пастухов угощали всей деревней, женщины приносили им пироги из свежей муки — верили, что после такого подарка овцы будут здоровы. Летом пастухи ставили на деревьях икону святой Анастасии, считая, что она убережет стада от волков. 11 ноября в последний раз стригли овец перед зимой, полученную шерсть пряли и вязали теплые вещи. Детям загадывали загадки: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан», «Не прядет не ткет, а людей одевает».

Что можно и нельзя делать 11 ноября 2025 года

Народные приметы и традиции определяют особые правила поведения на 11 ноября. Этот день считается неблагоприятным для новых знакомств и партнерств — любое сотрудничество, начатое в этот день, грозит обернуться ссорами и конфликтами. Деловые встречи и заключение договоров лучше перенести на другое время.

Особую осторожность следует соблюдать, если в доме есть маленький ребенок. По поверьям, нельзя оставлять малыша одного или передавать его даже близким родственникам — это может привести к неприятностям. Незнакомым людям в дом с младенцем входить не рекомендуется.

Продолжение после рекламы

Женщинам советуют не оголять шею — обязательно носить платок, шарф или хотя бы украшение. Ходить с открытой шеей, согласно приметам, означает накликать разлад в личной жизни и ссоры с близким человеком. Зато коралловые бусы в этот день становятся особым оберегом для незамужних девушек — считается, что такое украшение помогает встретить суженого.

Тем, кто собирается в дорогу, запрещено чинить одежду и обувь в день отъезда. Старая пословица гласит: «Что починишь утром — то и порвется в дороге». Все ремонты нужно сделать заранее.

Зато день благоприятен для семейных дел. Рекомендуется провести весь день с близкими, вместе готовить, общаться, вспоминать добрые моменты. На стол желательно поставить блюда из баранины и испечь пироги из свежей муки — такая еда символизирует достаток и здоровье. Хорошо заняться рукоделием — вязать или вышивать, особенно теплые вещи для зимы.

Народные приметы на погоду также имеют значение. Если 11 ноября идет дождь или мокрый снег — зима будет мягкой и теплой. Низкие тяжелые тучи предвещают ранние и крепкие морозы. Воркующие голуби — к хорошей погоде, а птицы, клюющие кору деревьев, предупреждают о скором дожде. Алое небо на закате говорит о сильном ветре на следующий день.

Российские профессиональные праздники 11 ноября

День экономиста в России

В 2025 году День экономиста в России отмечается 11 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

11 ноября российские экономисты отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный приказом Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года. Инициатором создания праздника выступило Вольное Экономическое Общество России, предложившее дату, связанную с историей экономического развития страны.

Именно 11 ноября 1765 года (по новому стилю) было основано Императорское Вольное Экономическое Общество, получившее покровительство императрицы Екатерины II. Организация играла важную роль в развитии дореволюционной России, стремясь к просвещению и выработке принципов экономического развития государства. Символом Общества стал герб с изображением пчел, летящих в улей с медом, а девизом — слово «Полезное».

В настоящее время празднование включает проведение Всероссийского экономического Собрания, где подводятся итоги экономического года, и церемонию вручения премии «Экономист года» в Государственном Кремлевском дворце. Награда является высшей общественной экономической премией и вручается за выдающиеся достижения в нескольких номинациях: за просветительскую деятельность, практический вклад в развитие экономики и вклад в экономическую науку.

Продолжение после рекламы

Праздник отмечают специалисты банковской сферы, консалтинга, аудита, бухгалтерии, аналитики. Точные расчеты, планирование, прогнозирование и контроль хозяйственной сферы требуют от экономистов высоких профессиональных знаний и особых личностных качеств. Экономические знания и их грамотное применение остаются залогом успеха любого бизнеса.

День офтальмолога

Ежегодно 11 ноября офтальмологи России, Украины, Белоруссии и других стран отмечают свой профессиональный праздник, носящий неофициальный характер. Человек получает до 90% информации об окружающем мире через визуальный канал, и специалисты, занимающиеся здоровьем глаз, играют критически важную роль в жизни людей.

Офтальмологи изучают устройство и функционирование глаз, их анатомию и физиологию, разрабатывают и применяют методы профилактики и терапии глазных недугов. В обязанности специалистов входит обследование, оперативное вмешательство и последующий уход. Путь в профессию начинается с обучения в медицинском вузе и последующей клинической практики.

Статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что около 80% случаев слепоты можно было предотвратить при своевременном лечении. В мире насчитывается около 180 миллионов людей с инвалидностью по зрению, до 25% из них — полностью слепые. Современные технологии позволяют лечить некоторые заболевания, например катаракту, без хирургического вмешательства — с помощью специальных глазных капель.

В день офтальмолога проводятся конференции, семинары, чтение докладов об актуальных проблемах, мероприятия по обмену опытом. В СМИ публикуются материалы о профессии и достижениях в этой сфере, транслируются документальные фильмы. Специалисты награждаются грамотами и дипломами за выдающиеся достижения, звучат поздравления от руководства.

День военного пенсионера и День работника восстановительного поезда

11 ноября военные пенсионеры России неофициально отмечают свой день, объединяющий людей, посвятивших жизнь служению Отечеству. Еще при Петре I в январе 1720 года Морским уставом было учреждено пенсионное обеспечение офицеров по старости. В декабре 1827 года император Николай I упорядочил военную пенсионную систему, четко регламентировав размеры выплат. Сегодня военные пенсионеры остаются активными людьми, передающими опыт молодежи, становясь наставниками и членами ветеранских организаций.

День работника восстановительного поезда также отмечается 11 ноября. Именно в этот день в 1936 году нарком путей сообщения СССР Л.М. Каганович подписал приказ № 168 Ц «О перестройке работы восстановительных поездов», который создал систему этих специализированных составов. Восстановительные поезда являются аварийно-спасательными формированиями, ликвидирующими последствия серьезных аварий на железной дороге. Их деятельность имела огромное значение во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

Продолжение после рекламы

Международные праздники 11 ноября 2025 года

Всемирный день шопинга

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга — крупнейшая в мире онлайн-распродажа, превосходящая по масштабам знаменитую «Черную пятницу». История праздника началась в 2009 году, когда китайская интернет-площадка Alibaba Group провела масштабную распродажу со скидками до 50%, приурочив ее к китайскому Дню холостяка (дата 11.11 символизирует одиночество).

Маркетинговый ход оказался невероятно успешным. В 2013 году празднование принесло Alibaba Group 5,8 миллиардов долларов за сутки. С 2014 года к распродаже присоединились международные площадки, включая AliExpress, что позволило покупателям из России и других стран участвовать в грандиозном шопинге.

Диапазон товаров со скидками огромен: от недорогих аксессуаров до ювелирных украшений, от повседневной одежды до стильных нарядов. Особым спросом пользуются гаджеты, электроника, мобильные устройства, бытовая техника. Каждый магазин устанавливает свои скидки, некоторые предлагают их за несколько дней до и после 11 ноября. Заядлые покупатели заранее готовятся к старту продаж, а особо популярные товары исчезают с виртуальных полок за считанные минуты. Количество покупок исчисляется миллионами по всей планете.

Международный день энергосбережения

11 ноября также отмечается Международный день энергосбережения, учрежденный в 2008 году участниками международного проекта SPARE (Школьный проект по использованию ресурсов и энергии) на совещании координаторов в Казахстане. Основная цель праздника — привлечь внимание общественности и властей к рациональному использованию природных ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

Проблема энергосбережения значительно глубже, чем кажется на первый взгляд. Получение энергии чаще всего происходит за счет сжигания ископаемого топлива — угля, нефтепродуктов, газа, торфа. При этом исчерпываются невозобновляемые природные ресурсы, а в воздух попадают загрязняющие вещества и парниковые газы. Мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5-3 раза дешевле, чем производство и доставка такого же количества вновь полученной энергии.