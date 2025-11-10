В Совете Федерации стартовали дни ХМАО

В Совфеде с 10 по 12 ноября проходят Дни Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Совете Федерации РФ стартовали дни Ханты-Мансийского автономного округа.Они пройдут с 10 по 12 ноября, ожидается участие региона в том числе в расширенных заседаниях комитетов. Делегацию возглавили губернатор Руслан Кухарук и спикер регионального парламента Борис Хохряков.

В рамках заседания Совета Федерации пройдет «Час субъекта». Кухарук и Хохряков расскажут сенаторам о социально-экономическом положении и перспективах развития региона. Повестка заседания опубликована на сайте верхней палаты парламента.

Окружные власти намерены запросить поддержку крупных проектов, в том числе по реконструкции аэропортов Ханты-Мансийска и Нижневартовска, ремонт федеральной трассы. Планируются доклады о состоянии АПК, соцполитики и инноваций в нефтедобывающей промышленности. «Ожидается также обсуждение инвестпроектов в Арктической зоне региона», — отмечает инсайдер.

