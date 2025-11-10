Логотип РИА URA.RU
Экс-начальник пожарной части Нижневартовска осужден за получение взятки

10 ноября 2025 в 12:06
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник пожарно-спасательного отряда в Нижневартовске Игорь Фролов избежал тюремного заключения за получение взяток. Суд назначил ему 3 года условно с испытательным сроком и штраф 300 тысяч рублей за взятку в 190 тысяч рублей от подчиненного. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Фролов признан виновным в получении должностным лицом взяток в значительном размере. Назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом 300 000 рублей», — говорится в сообщении. Также экс-начальника лишили права занимать руководящие должности в госорганах на 2,5 года.

Мера пресечения для Фролова изменена на подписку о невыезде. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало о задержании Фролова с участием бойцов Росгвардии. По версии следствия, начальник пожарного отряда получил деньги от отца сотрудника за повышение того в должности.

