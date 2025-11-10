Украина атаковала Брянскую, Курскую области и Крым

В период с 12:00 до 20:00 по мск дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над Брянской областью — пять аппаратов, над Курской областью — один, над Республикой Крым — также один аппарат. Об этом сообщили в Минобороны.