Украина атаковала Брянскую, Курскую области и Крым
10 ноября 2025 в 22:24
В период с 12:00 до 20:00 по мск дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над Брянской областью — пять аппаратов, над Курской областью — один, над Республикой Крым — также один аппарат. Об этом сообщили в Минобороны.
