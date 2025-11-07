США сделали первый шаг в испытаниях ядерного оружия: что это значит и чем ответит Россия

Трамп велел испытать ядерное оружие «немедленно» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна намерена заключить с Соединенными Штатами соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. В рамках документа будет подчеркнута важность сохранения для Будапешта возможности импортировать энергоресурсы из России без риска столкнуться с санкциями. По словам Петера Сийярто, данный вопрос будет затронут в ходе встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом США Дональдом Трампом.

На прошлой неделе Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия (детонация ядерного боезаряда, которая может осуществляться в подземных условиях, атмосферных слоях или водной среде). Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. На днях США уже осуществили тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал к экспертному диалогу в связи с заявлениями Трампа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские профильные ведомства тщательно отслеживают действия США и других стран в ядерной сфере. Что известно о ядерных испытаниях по приказу Трампа- в материале URA.RU.

Трамп намерен проводить испытания ядерного оружия

Президент Америки Дональд Трамп дважды сделал заявление о намерении провести испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами. В первый раз он говорил об этом в конце октября — тогда он проинформировал о «немедленном» начале испытаний. Спустя время, а именно 6 ноября, он еще раз повторил свое заявление, подкрепив его видео.

Он утверждает, что Россия занимает первое место по ядерному оружию, США — второе, а Китай — третье. В связи с этим он поручил министерству войны начать испытания американского ядерного оружия на равных условиях.

"Этот процесс начнется немедленно. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" – произнес американский лидер.

Трамп назвал разговоры про ядерные испытания целесообразными

По информации чиновника газете Washington Post, Трамп бы хотел ядерного разоружения, но убежден, что разговоры про ядерные испытания целесообразны для обеспечения национальной безопасности США

В среду, 5 ноября, Соединенные Штаты Америки осуществили тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По словам президента США Дональда Трампа, он дал указание проводить испытания ядерного оружия на равных с теми странами, которые, по его мнению, имеют аналогичные программы.

Трамп ошибается в своим домыслах

Спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с призывом к проведению экспертного диалога и обеспечению ясности в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия. Соответствующее сообщение было опубликовано в социальной сети X.

Дмитриев высказал свое мнение относительно скриншота публикации Трампа в социальной сети Truth Social. В сообщении Дмитриева отмечается, что, поскольку в настоящее время ни одно государство не проводит испытаний ядерного оружия, а лишь тестирует системы его доставки, формулировка «на равных» может быть воспринята мировым сообществом как обнадеживающее пояснение. При этом эксперт подчеркивает необходимость диалога и достижения полной ясности в данном вопросе.

Трамп обсуждал с Россией и Китаем вопрос сокращения ядерного оружия

В ходе встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме Трамп заявил о возможности денуклеаризации. Он сообщил, что поднимал этот вопрос в беседах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Я говорил об этом с президентом Путиным, я говорил об этом с председателем Си Цзиньпином», — добавил он. Он не раскрыл, когда именно обсуждал соответствующий вопрос с лидерами обеих стран.

Заявление было сделано на фоне ранее отданного Трампом приказа о проведении ядерных испытаний «на равных» с другими государствами, обладающими подобными программами. Стоит отметить, что ранее он не раз высказывался в пользу сокращения ядерных арсеналов и выражал поддержку российским инициативам, направленным на снижение напряженности в ядерной сфере.

Россия тщательно отслеживает действия США в ядерной сфере

Российские представители очень внимательно следят за действия США и других государств в ядерной сфере. Об это заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российские профильные ведомства, конечно же, отслеживают действия и Соединенных Штатов Америки, и других стран в ядерной сфере со всей необходимой в таких вопросах тщательностью. Это относится и к тестированию находящихся в американском арсенале стратегических наступательных вооружений», — сказала она на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что заявления Вашингтона о ядерных испытаниях являются противоречивыми, и потребовала их прояснить.

На брифинге Захарова отметила, что по-прежнему актуален вопрос, который волнует многих, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Речь идет о том, чтобы либо США хотят активизировать процесс тестирования средств доставки ядерного оружия, либо Вашингтон всерьез рассматривает возможность возобновить взрывные испытания компонентов ядерных боезарядов. И это несмотря на Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и действующие национальные моратории, введенные странами «ядерной пятерки», включая США, до вступления договора в силу, подчеркнула Захарова.

