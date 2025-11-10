Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Как Россия окупит вложения в Сирию

Россия окупит вложения в Сирию преимуществом при разработке нефти
10 ноября 2025 в 21:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нефтяные проекты позволят России окупить вложения в Сирию

Нефтяные проекты позволят России окупить вложения в Сирию

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россия окупит вложения в Сирию нефтяными и логистическими проектами. Об этом в интервью URA.RU заявил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

«Сирия хочет, чтобы мы участвовали в восстановлении страны. Да, для нас это затраты, но любые инвестиции, даже такие, потом рано или поздно оправдаются. У России усилится присутствие, можно получить преимущества при разработке нефти, строить транспортные коридоры и узлы руками российский компаний», — сказал аналитик.

По его словам, страны Ближнего Востока стали считаться с Россией и строить совместные проекты после ввода войск в Сирию. «Геополитика так и влияет на экономику», — подчеркнул Гасанов.

Продолжение после рекламы

Россия сохраняет военное присутвие в Сирии на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус. Российский лидер Владимир Путин и его сирийский коллега Ахмед аш-Шараа обсуждали на переговорах в Кремле 15 октября их судьбу, сообщал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал