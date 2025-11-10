Как Россия окупит вложения в Сирию

Нефтяные проекты позволят России окупить вложения в Сирию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россия окупит вложения в Сирию нефтяными и логистическими проектами. Об этом в интервью URA.RU заявил доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.

«Сирия хочет, чтобы мы участвовали в восстановлении страны. Да, для нас это затраты, но любые инвестиции, даже такие, потом рано или поздно оправдаются. У России усилится присутствие, можно получить преимущества при разработке нефти, строить транспортные коридоры и узлы руками российский компаний», — сказал аналитик.

По его словам, страны Ближнего Востока стали считаться с Россией и строить совместные проекты после ввода войск в Сирию. «Геополитика так и влияет на экономику», — подчеркнул Гасанов.

