Постпред РФ в Вене ответил на вопрос о сроках начала Россией ядерных испытаний
Ульянов напомнил, что Россия неукоснительно придерживается ДВЗЯИ
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Россия пока не приняла решения о возможном старте работ по подготовке ядерных испытаний. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Работа по сбору и анализу информации уже началась. Рассчитываем, что нынешняя сессия подготовительной комиссии даст дополнительную „пищу для размышлений“ на сей счет», — говорится в официальном telegram-канале постпреда. Ульянов подчеркнул, что Россия всегда придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Планов отходить от этой установки у страны нет, подчеркнул дипломат.
Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия привержена запрету ядерных испытаний, но готова провести их в ответ на аналогичные действия другой страны для сохранения паритета. На заседании Совбеза РФ 5 ноября министр обороны Андрей Белоусов предложил провести испытания ядерного оружия, однако Владимир Путин подчеркнул приверженность страны ДВЗЯИ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.