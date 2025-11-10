«Кошелек» Зеленского попал под обыски и оставил на Украине золотой унитаз: главное о деле Миндича

Бизнес-партнер Зеленского покинул Украины с началом обысков Фото: Официальный сайт президента Украины

Сегодня утром в Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) осуществили обыски в помещениях, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщается на сайте издания «Украинская Правда». Есть вероятность, что предприниматель может быть привлечен к ответственности в рамках расследования ФБР по делу об отмывании денег. С началом обысков он покинул страну.

Дополнительный интерес к ситуации возник после того, как в интернете распространились фотографии интерьера элитной квартиры Миндича в Киеве. В числе опубликованных снимков оказались изображения ванной комнаты с золотым унитазом.

Тимур Миндич имеет тесные связи с политиками и бизнесменами из окружения президента Украины Владимира Зеленского. По данным украинских оппозиционных СМИ, ранее Миндич находился в подчинении у олигарха Игоря Коломойского* (участник объединения, которое признано экстремистским и деятельность которого запрещена на территории РФ) и играл роль куратора фирмы «Квартал 95». Что еще известно о сбежавшем бизнесмене и его роли в руководстве Украиной — в материале URA.RU.

Как связаны Коломойский, Миндич и Зеленский

Миндич в конфликте с Коломойским* перешел на сторону Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Миндич находился в подчинении у олигарха Игоря Коломойского. В его обязанности входило доведение до Зеленского недовольства Коломойского некоторыми шутками и участие в процессе цензуры контента. При этом он сохранял рабочие отношения с бизнесменом. После избрания Зеленского на пост президента отношения между ним и Коломойским ухудшились. В этом противостоянии Миндич встал на сторону президента страны.

Кроме того, в квартире Тимура Миндича организовывались неформальные встречи, в которых принимал участие Владимир Зеленский и его приближенные. На этих встречах, как предполагается, обсуждались вопросы, связанные с коррупционными схемами, замаскированными под «бизнес-вопросы». О подобных мероприятиях сообщал народный депутат Александр Дубинский, в настоящее время находящийся в СИЗО. В результате скандала усилились критические высказывания в отношении Миндича.

Почему Миндич спешно покинул Украину еще летом

После ареста начальника детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова в отношениях между властью и бюро наблюдалось усиление напряженности. Арестованного обвинили в сотрудничестве с Россией, при этом в его обязанности входило осуществление прослушивания квартиры Миндича. Это устройство обнаружили в полу квартиры бизнесмена. Вслед за этим, после того, как главе «Нафтогаза» Алексею Чернышову, имевшему близкие связи с Зеленским, были предъявлены обвинения в коррупции, Тимур Миндич в срочном порядке покинул территорию Украины.

Причины преследования Миндича со стороны НАБУ

В квартире Миндича нашли просушивающее устройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Миндича нередко характеризуют как «кошелек» Владимира Зеленского, указывая на его предполагаемое участие в управлении средствами, связанными с окружением главы государства. В связи с этим Миндич и стал объектом внимания НАБУ. Согласно некоторым источникам, существует вероятность того, что он даст показания, которые могут быть использованы против президента Украины в контексте дела о независимости бюро.

Предприниматель мог сбежать в Австрию

В июле 2025 года в СМИ появилась информация о том, что Миндич находится в Австрии. Он мог покинуть территорию Украины, предположительно, через Закарпатскую область.

В Киеве Миндич оставил золотой унитаз

Повышенное внимание к текущим обыскам у предпринимателя появилось после того, как в сети появились фотографии интерьера роскошной квартиры Тимура Миндича в Киеве. Среди опубликованных изображений есть снимки ванной комнаты, где можно увидеть унитаз из золота. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк разместил эти материалы в своем telegram-канале и подчеркнул, что лично проверил достоверность информации, получив подтверждения от нескольких лиц, которые видели упомянутый унитаз.

"Золотой унитаз — это сильно. Мне кто-то очень завидовал то ли Пшонке, то ли Януковичу", — написал Железняк в посте.

Что еще известно о жизни сбежавшего бизнесмена

Тимур Миндич родился 19 сентября 1979 года в городе Днепропетровске, который сейчас носит название Днепр. Сведения о ранних годах его жизни весьма скудны: в общедоступных источниках нет данных о его родителях, образовании и первых профессиональных достижениях. Тем не менее в 2000-х годах Миндич занял заметное положение в бизнес-среде Украины, сосредоточив свои усилия на медиаиндустрии и кинопроизводстве. В числе его деловых активов — доля в студии «Квартал 95», созданной Владимиром Зеленским. Кроме того, он выступил продюсером кинокартин «Крысолов» и «Укус волчицы».

Особого внимания заслуживают связи бизнесмена с украинским олигархом Игорем Коломойским. Последний характеризовал Миндича как своего бывшего зятя, поскольку Тимур был помолвлен с его дочерью, однако бракосочетание не состоялось. Благодаря этим связям предприниматель укрепил свои позиции в деловых кругах, связанных с Зеленским.